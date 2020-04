Napoli – Taglialatela (CampoSud): “De Luca si muova: dedicare un centro analisi

per i tamponi del personale sanitario”

“Tutto il personale che opera nel comparto della sanità viene

chiamato in questi giorni ad uno sforzo assolutamente encomiabile, ma

non viene adeguatamente tutelato dal rischio contagio.

Occorre un programma specifico che possa diminuire il rischio che

colpisce medici, operatori sanitari e quanti vengono in contatto con

loro.

Dai comunicati ufficiali della Regione finalmente risulta un aumento dei

tamponi effettuati quotidianamente anche grazie alla individuazione di

nuovi centri dove vengono analizzati.

Recapitiamo al governatore De Luca una proposta operativa concreta che

superi anche le difficoltà organizzative.

Realizzare un nuovo centro di analisi da dedicare esclusivamente ai

tamponi del personale del comparto sanità, ovviamente con un programma

di priorità che tenga conto dei rischi delle mansioni delle singole

categorie”.

È quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, presidente

della associazione culturale Campo Sud.