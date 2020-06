Napoli – Taglialatela (Campo Sud): “presentato quarto esposto Ospedali Covid”

“Ho presentato, presso la Procura della Repubblica di Napoli, il quarto esposto ‘Ospedali Covid’.

Una gara, come ho già avuto modo di sottolineare, da 12 milioni di euro con meno di 24 ore di tempo dato alle aziende per parteciparvi ed a cui ha preso parte una sola impresa.

I ventilatori polmonari, requisito fondamentale per poter partecipare al bando, non sono stati mai forniti dalla ditta aggiudicataria che, nonostante ciò, ha già ricevuto dalla Soresa l’80% della somma prevista in aggiudicazione nonché ulteriori 4 milioni di euro, assegnati a trattativa privata, per l’acquisto di attrezzature ed arredamenti non meglio identificati. Auspichiamo che al più presto venga fatta luce sulla vergognosa gestione che De Luca ha fatto in Campania rispetto all’emergenza coronavirus”.

È quanto dichiara, a margine della conferenza stampa tenuta all’esterno dell’Ospedale del Mare, l’on. Marcello Taglialatela, presidente della associazione Campo Sud ed esponente della destra sociale partenopea.