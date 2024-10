Torre del Greco – Un anno di attività, quindici realtà cittadine e circa cinquecento iscritti ai vari corsi del progetto. Sono i numeri di “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati”, il progetto che ha interessato tutta la città di Torre del Greco per oltre un anno, promosso in qualità di capofila dall’associazione Ro.Di Danza asd e culturale e finanziato da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando “Quartieri 2021”.

Un progetto avviato lo scorso anno e presentato in grande stile a palazzo Baronale alla presenza del coordinatore regionale Sport e Salute Campania, Francesca Merenda; del consigliere nazionale dell’ente di promozione sportive Opes, Enrico Di Prisco; del presidente di Ro.Di Danza asd e culturale Paolo Sannino; della direttrice artistica, Rosa Montella; dei rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolti nel progetto, con la partecipazione anche del consigliere comunale Michele Langella, motore dell’iniziativa e trait d’union tra le varie realtà messe in campo (quindici in tutto: Ro.Di. Danza Asd (ente capofila), Terza Giovinezza, Chiamami per nome, parrocchia Preziosissimo Sangue, associazione Preziosissimo Sangue, parrocchia San Vincenzo a Postiglione, Oratorio San Vincenzo a Postiglione, C&G Oliviero, Aps Ginnastica e Arti Marziali, istituto comprensivo Giacomo Leopardi,associazione Oltre al cuore, associazione Solo Donne Rosanna, I-Respect org).







Durante le diverse attività, “Sportiva-mente” ha toccato tutti i quartieri di Torre del Greco, attraverso iniziative finalizzate al sostegno e alla partecipazione delle fasce deboli del territorio. A partire dai corsi di primo soccorso per gli alunni della scuola Giacomo Leopardi alle attività di danza e ginnastica per bambini, ragazzi, donne e anziani fino alle visite mediche gratuite organizzate dall’associazione Oltre il Cuore. Momenti di incontro e formazione accompagnati da una serie di eventi per consentire ai protagonisti dei corsi di portare in scena – attraverso le esibizioni di danza, calcio e judo – i risultati del proprio lavoro.

Particolarmente partecipato l’appuntamento – presso l’oratorio della parrocchia di San Vincenzo a Postiglione – alla presenza del coordinatore di Sport e Salute, durante il quale fu tracciato un primo bilancio della fortunata iniziativa. «È stato davvero un viaggio entusiasmante – la soddisfazione espressa da Paolo Sannino, presidente di Ro.Di. Danza asd e culturale – grazie a cui è stata creata un’importante rete tra le associazioni del territorio impegnate nel sostegno alle fasce deboli. La felicità negli occhi dei partecipanti ai vari corsi, a partire dai bambini fino agli anziani, ha rappresentato il migliore riconoscimento del duro lavoro portato avanti per un anno». Il progetto si è chiuso con un incontro presso la Regione Campania con il coordinatore Sport e Salute Campania Francesca Merenda per illustrare i risultati del «viaggio di inclusione» a Torre del Greco. «Ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo progetto – conclude Sannino – a partire da Sport e Salute e al consigliere Michele Langella. Senza dimenticare l’apporto di tutte le realtà che hanno dato il loro contributo. Per la città di Torre del Greco è stata un esperienza davvero molto qualificante».