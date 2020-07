Napoli – Serrapica (Lega dei Circoli per il Meridione): “avviare riconoscimento valore socio-economico per amministratori condominiali”

“Vi è bisogno che vi sia il riconoscimento del valore socio-economico per gli amministratori condominiali.

Come Lega per i Circoli del Meridione abbiamo avviato interlocuzioni parlamentari in tal senso.

Auspico che i partiti tutti possano muoversi nella direzione di un riconoscimento importante per migliaia di professionisti che operano su tutto il territorio nazionale, ascoltando in tal senso le parti sociali e le associazioni di categoria e tramutando in legge ciò che è una esigenza reale.

Noi, come sempre, faremo la nostra parte”.

È quanto dichiara in una nota l’ing. Vittorio Serrapica, presidente campano della Lega dei Circoli per il Meridione.