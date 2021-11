San Giorgio a Cremano – Riqualificazione di Piazzetta Padre Pio.

Ecco le parole del sindaco Giorgio Zinno:

“Cari concittadini, con l’obiettivo di rendere sempre più attraente ed efficiente la nostra città, proseguono gli interventi di restyling sul territorio.

Tra questi vi è la riqualificazione di Piazzetta Padre Pio. Insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Eva Lambiase, abbiamo proposto e approvato il progetto definitivo dell’area di circa 300 mq, che insiste tra via S.Anna e via Brodolini e che prevede principalmente:

– un incremento delle aree a verde, attraverso l’installazione di due aiuole centrali con prato e vegetazione;

– l’elevazione di muretti intorno alle aiuole, che verranno rivestiti di marmo per consentire ai cittadini di sedersi e ristorarsi, creando così ulteriori sedute che si andranno ad aggiungere alle panchine già esistenti.

– Saranno incrementati anche gli scivoli per diversamente abili, al fine di garantire una migliore fruizione dell’area anche da parte delle persone con difficoltà motoria.

– Infine verranno sostituite alcune essenze arboree, che verranno piantate al posto di quelle attuali, danneggiate dal tempo, rinvigorendo così le parti a verde.

Completiamo così un’area in cui lo scorso febbraio, eravamo già intervenuti con una nuova e più efficiente illuminazione, sostituendo i pali e i corpi illuminanti nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico, che progressivamente stiamo realizzando su tutto il territorio.

L’obiettivo è creare un altro luogo sul nostro territorio che diventi centro di aggregazione all’aperto per i residenti ma non solo; un’altra opportunità per vivere gli spazi della nostra città.

Questi lavori di restyling sono finanziati con circa 30 mila euro, derivanti dal risparmio di gestione dei lavori di sistemazione delle fogne e del basolato di via Sant’Anna, conclusosi lo scorso gennaio.

Grazie infatti al ribasso d’asta, siamo riusciti a risparmiare cifre che ci hanno consentito di effettuare questo ed altri lavori sul territorio.

Compatibilmente con l’iter burocratico e con le condizioni meteo, l’inizio dei lavori è previsto per l’inizio del prossimo anno.

Stiamo investendo nella riqualificazione dell’intero territorio; interveniamo passo dopo passo anche grazie alla grande efficienza dell’Ufficio Tecnico a cui vanno i complimenti e i ringraziamenti per la competenza e la costante disponibilità”.