Torre del Greco – “Parte la grande sfida di Fratelli d’Italia per dare la svolta politica nel segno dell’identità, dei valori e della buona amministrazione della destra nei Comuni dell’area metropolitana di Napoli e alla Regione Campania”.

E’ quanto afferma il Coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, Nello Savoia, che annuncia l’Assemblea provinciale di FdI verso le Regionali per sabato 15 febbraio 2020 alle ore 9,30 all’Hotel Poseidon, in via Cesare Battisti n. 80 a Torre del Greco.

Parteciperanno i vertici di FdI in Campania, on. Edmondo Cirielli, il sen. Antonio Iannone, il consigliere regionale Michele Schiano di Visconti, il coordinatore regionale Gimmi Cangiano, i dirigenti nazionali e regionali del partito.

Per il partito torrese, saranno presenti il coordinatore del Miglio d’Oro, Salvatore Quirino; e il commissario cittadino, Luca Alini.

L’incontro vedrà anche l’ufficializzazione delle cariche si segretario amministrativo provinciale per Salvatore Quirino e quella di responsabile comunicazione web provinciale per Luca Alini.