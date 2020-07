Portici – Reddito di cittadinanza, Cuomo: “M5S solo chiacchiere sul lavoro. Noi i fatti: attivati tirocini d’inclusione”

Di seguito il post completo del sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

LE CHIACCHIERE ED I FATTI …-

IL REDDITO DI CITTADINANZA è stata una misura molto reclamizzata anche per evidenti speculazioni di caratttere propagandistico.

E’ una forma significativa ed importante di sostegno alla povertà’ e fino a qui onestamente lo è stato anche con qualche distorsione che in una quantità’ enorme di beneficiari diventa un elemento fisiologico.

Cio’ che invece non c’è stato e non ha funzionato è l’ avviamento al lavoro ed il ruolo dei NAVIGATOR,e percio’ questo sistema voluto proposto e finanziato con soldi pubblici dal GOVERNO 5 STELLE-LEGA rischia di diventare un clamoroso fallimento dell’ intero REDDITO DI CITTADINANZA.

La nostra Amministrazione Comunale ha inteso sostenere il principio dell’avviamento al lavoro di chi percepisce il REDDITO DI CITTADINANZA e siamo tra i pochissimi Comuni che hanno attivato tirocini formativi di inclusione sociale per favorire l’occupabilità di soggetti che beneficiano di REI/Reddito di cittadinanza individuati a seguito dei colloqui conoscitivi e proposti agli Enti ospitanti. Il 1 luglio 2020 sono stati attivati 52 tirocini che termineranno il 31/12/2020. Ad ogni tirocinante sarà riconosciuta un’indennità mensile di €500.

E’ evidente quindi che la nostra Amministrazione con grande correttezza istituzionale ha inteso affiancare le misure volute dal Governo 5 STELLE-LEGA cercando di colmare alcune lacune del sistema del Reddito di Cittadinanza mostrando una enorme differenza di comportamento rispetto al gruppo locale del Movimento 5 Stelle in grado unicamente di fare inutili chiacchiere finalizzate a demagogiche e strumentali iniziative e da sempre in fuga dalle responsabilità politiche ed istituzionali che con il voto ai provvedimenti in Consiglio Comunale servono a garantire servizi ai Cittadini.