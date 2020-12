Procida – M5S, Saiello: “Procida Capitale della Cultura, la Regione sosterrà il progetto”

Il consigliere regionale: “Grazie alla mia mozione, la giunta promuoverà la candidatura con iniziative ed eventi”

“Con la candidatura di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022, la Campania ha un’opportunità straordinaria per rilanciare il proprio brand a livello internazionale, coinvolgendo settori del mondo della cultura e dell’arte che hanno particolarmente risentito degli effetti dell’emergenza pandemica. Sono per questo particolarmente orgoglioso che, a seguito di una mozione a mia firma presentata nell’ultima riunione del Consiglio regionale, oggi la Commissione Cultura abbia approvato all’unanimità una risoluzione con la quale impegniamo la Regione Campania a mettere in campo ogni risorsa e iniziativa utili a sostenere il processo di candidatura di una delle più belle isole del Golfo e del Mediterraneo. Un obiettivo per il cui raggiungimento serve l’impegno di tutti e che vede già in campo altri luoghi che rappresentano un’eccellenza della nostra regione, come la città di Padula che, con delibera comunale, ha manifestato il proprio supporto teso a valorizzare un territorio che non ha rivali in fatto a storia, arte e siti monumentali”. E’ quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine dell’approvazione all’unanimità della risoluzione da lui promossa in Commissione regionale Cultura.

“Nel corso dell’audizione di oggi, abbiamo definito una serie di iniziative da mettere in campo per promozionare e valorizzare il progetto di candidatura denominato dagli organizzatori “Cultura non isola”, a partire da una campagna promozionale che partirà già nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione attiva di artisti e operatori del mondo dello spettacolo. Alla Regione chiediamo inoltre di farsi promotrice di incontri on line e dibattiti all’insegna della promozione del progetto, facendosi promotrice di una rete tra i comuni finalizzata a realizzare un percorso fatto di tappe ed eventi tra siti e luoghi storici della nostra regione che saranno idealmente e fisicamente uniti all’isola di Procida. Un’opportunità enorme che, sull’esempio del successo di Matera, non potrà che riverberarsi positivamente su tutto il territorio regionale”.