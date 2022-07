“Sono molto soddisfatto per l’esito delle elezioni comunali del 12 giugno ringrazio tutti i Cittadini che con il loro voto hanno conferito alla coalizione che rappresento un mandato ampio e convinto.

Sono stati eletti nella maggioranza 22 Consiglieri su un totale di 24, con un risultato senza precedenti storici per un Comune superiore ai 50.000 abitanti.

Ritengo che sia stato premiato un modo di governare la Citta’ basato sulla concretezza e sui fatti, e ringrazio tutti i Consiglieri Comunali e gli Assessori che in questi ultimi 5 anni, hanno garantito con la loro presenza ed il loro contributo l’attuazione del programma e la soluzione di tantissime problematiche.

Siamo tra quei Comuni, quest’anno pochi, che sono già’ riusciti ad approvare il bilancio di previsione 2022 ed il rendiconto 2021 nei termini di legge.

Cio’ ci ha consentito di confermare finanziamenti per completare i lavori di riqualificazione e difesa costa del lungomare, che stanno proseguendo, e di appostare risorse per completare i lavori dellla piazzetta ex Montedison (449.777 euro) lasciata incompleta dalla precedente Amministrazione e gravata da un contenzioso tra il Comune e la ditta esecutrice dei lavori.

Iscritte a bilancio altre due delibere molto importanti per il finanziamento per la totale riqualificazione dello Stadio San Ciro e per l’efficientamento energetico per l’impiantistica del Centro Sportivo Portici.

L’Ufficio Centrale Elettorale presieduto da un Magistrato nominato dal Tribunale di Napoli sta completando le verifiche dei verbali sui voti per tutte le liste e sulle preferenze per i candidati.

Al termine di queste verifiche l’Ufficio Centrale Elettorale proclamera’ gli eletti e con la prima seduta si insedierà’ il nuovo Consiglio Comunale e verra’ nominata la Giunta.

Ricoprire un ruolo istituzionale vuol dire assumere le responsabilita’ verso i Cittadini approvando e partecipando ai provvedimenti per consentire strategie di sviluppo alla Città”.

Lo dichiara oggi il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.