Pompei – Bando fitti Covid-19 – Graduatoria provvisoria

Si comunica la pubblicazione dell’allegata graduatoria provvisoria (all. 1) degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi per l’assegnazione del contributo per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica comprende n. 250 istanze presentate dai cittadini di cui:

Ammessi n. 165 nominativi;

Ammessi con riserva n. 36 nominativi con specifica delle motivazioni dell’ammissione con riserva;

Esclusi n. 49 nominativi con specifica delle motivazioni dell’esclusione.

Al fine di agevolare i soggetti nell’individuazione delle motivazioni dell’eventuale ammissione con riserva o esclusione, si allega al presente atto (all. 2) la legenda con specifica delle motivazioni e della documentazione da produrre in caso di eventuale proposizione di ricorso al gruppo di lavoro dell’ufficio servizi sociali.

Agli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle linee guida del garante del 2 marzo 2011, la graduatoria di cui sopra (all. 1) riporta esclusivamente le prime 8 tra lettere e cifre del codice fiscale dei soggetti, attesi i dati sensibili in trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del citato D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle linee guida del garante del 2 marzo 2011, la consultazione della graduatoria completa dei dati personali è consentita agli interessati con accesso presso l’ufficio servizi sociali che detiene gli atti, previo appuntamento telefonico contattando l’ufficio al numero 081/8576271 oppure 081/8576252, attesi i dati sensibili in trattamento.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo Pretorio on line istituzionale e sul sito web del Comune di Pompei per 10 giorni consecutivi onde consentire il diritto di poter presentare eventuale ricorso al gruppo di lavoro entro 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto (specificando che nel caso in cui il termine di scadenza dei 10 giorni coincida con un giorno festivo, il termine di scadenza è prorogato automaticamente al primo giorno non festivo successivo).

Pertanto il termine di scadenza per presentare ricorso è fissato alle ore 24.00 del giorno lunedì 25 maggio 2020.

La proposizione del ricorso deve avvenire esclusivamente secondo la seguente modalità:

a mezzo posta elettronica, all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompei.na.it – entro le ore 24.00 del giorno lunedì 25 maggio 2020 indicando nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: ricorso per la concessione del contributo fitti – avviso pubblico “sostegno al fitto delle abitazioni principali”; si precisa che tale indirizzo di posta elettronica certificata è abilitato a ricevere messaggi anche da posta elettronica ordinaria; il cittadino deve avere cura di accertarsi di ricevere la “ricevuta protocollo” a conferma della corretta operazione di invio del ricorso.

La graduatoria al seguente link: