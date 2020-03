Roma – M5S, Manzo: “Ammortizzatori sociali per fronteggiare l’emergenza Covid-19”

La Deputata del Movimento 5 stelle Teresa Manzo ha incontrato il sottosegretario al Lavoro Di Piazza.

Rinnovo fino al 31 maggio della Naspi e/o l’istituzione presso il Mef di un Fondo per il Sostegno al reddito dei lavoratori stagionali che non hanno potuto fare rientro a lavoro a causa della crisi delle strutture ricettive dovuta all’emergenza Coronavirus. Queste in sintesi le due proposte presentate questa mattina dalla deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo al sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Stanislao Di Piazza nel corso di un incontro presso il Ministero per cercare di risolvere la problematica degli stagionali. Un incontro che è servito a fare il punto sulla situazione di questa categoria di lavoratori, e in particolare di quelli impiegati nel settore turistico, da due mesi ormai senza nessun tipo di sostegno economico a seguito dell’esaurimento della Naspi. Attualmente, infatti, gli stagionali non rientrano ancora in nessuna delle categorie beneficiarie degli ammortizzatori sociali già attivati dal Governo a seguito dell’Emergenza Covid-19.

“Ringrazio il sottosegretario Di Piazza per la disponibilità dimostrata nell’incontrarmi questa mattina nonostante i tanti e pressanti impegni di queste ore – dichiara Teresa Manzo – Il problema degli stagionali è un problema serio che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori in tutto il Paese e che come tale deve essere affrontato con urgenza. Nel corso dell’incontro – continua – ho ascoltato le iniziative intraprese dal Governo per sostenere economicamente i lavoratori e le loro famiglie e ho illustrato al sottosegretario le mie proposte. Proposte frutto di un continuo confronto con le associazioni di categoria. Il sottosegretario mi ha assicurato che le avrebbe prese in considerazione insieme a quelle che già sono al vaglio del Governo e che dovrebbero essere inserite nei prossimi decreti emergenziali. Purtroppo gli elementi da valutare sono numerosi e i prossimi giorni saranno decisivi per tutti. Sono fiduciosa che il Governo metterà in campo tutte le risorse possibili per non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. Continuerò – conclude Manzo – a mantenere alta l’attenzione sulla causa degli stagionali mettendo in campo tutte le azioni di mia competenza affinché si arrivi ad una soluzione a tutela della categoria nel più breve tempo possibile”.