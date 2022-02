Portici – Il Comune di Portici impiega 90 beneficiari del reddito di cittadinanza in Progetti utili per la Collettività (Puc)

Di cosa si tratta?

I lavoratori inseriti nell’iniziativa che mira all’inclusione e alla crescita dei beneficiari, sono obbligati per legge a prestare almeno 8 ore alla settimana in progetti di utilità collettiva.Sono stati impiegati in diverse attività n della Città di Portici: la sede Comunale di Palazzo Campitelli, gli Uffici dei Servizi Demografici, il Parco di Villa Mascolo, la Villa comunale, la Scuola materna comunale, l’isola ecologica di via Farina e i vari plessi scolastici.

Le Mansioni

Supporto alle attività di sorveglianza e custodia presso gli uffici comunali, supporto per la refezione scolastica e al personale ATA nelle scuole, supporto alle attività degli operatori presso l’isola ecologica di via Farina e infine supporto agli agenti della Municipale per le attività di sorveglianza a ingresso e uscita dai plessi scolastici

In tutto sono stati avviati Progetti utili alla Collettività, dei quali nel 2021 e nel 2022.