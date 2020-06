Roma – Il Ministro della Salute non ha dato ancora il via libera alla ripresa degli sport amatoriali e tra amici, i cosiddetti sport da contatto.

La situazione dell’epidemia in Italia resta ancora sottoposta alla attenzione delle autorità sanitarie.

Nel parere ministeriale si sostiene che «resta il rischio persistente della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto».

In sostanza, se sulle mascherine all’esterno si è concessa flessibilità, il distanziamento sociale non può venire meno. Almeno per adesso.