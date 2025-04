Ercolano – Il Consiglio Comunale di Ercolano, con un voto ad ampia maggioranza, ha approvato le nuove tariffe della TARI, la tassa sui rifiuti che prevedono un’ulteriore riduzione rispetto all’anno precedente. Scongiurati gli aumenti causati dall’innalzamento dei costi di conferimento, presso le piattaforme di smaltimento, a carico dei Comuni.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini – afferma il sindaco Buonajuto – L’anno precedente abbiamo raggiunto una riduzione delle tariffe fino al 20%, quest’anno proseguiamo nella stessa direzione, nonostante un aumento di ben 350mila euro dei costi di conferimento alle piattaforme di smaltimento che sono a carico del Comune. Grazie a un lavoro incessante portato avanti dall’Amministrazione, siamo riusciti a trovare la copertura finanziaria necessaria a scongiurare questi aumenti che, altrimenti, si sarebbero applicati in maniera automatica, centrando un obiettivo importante per i nostri cittadini.







Continueremo a lavorare perseguendo la via maestra, lottando duramente contro l’evasione fiscale che ancora persiste per raggiungere l’obiettivo di una città più giusta e tariffe eque per tutti”. Questo quanto dichiarato dal sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, al termine del Consiglio Comunale.