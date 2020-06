Napoli – E De Luca vara il suo programma di governo.

Il Paese non ha bisogno inutili liturgie, ma di decisioni.

Per il Sud proponiamo al Governo tre cose:

1) Un Piano per il Lavoro per 300mila giovani

2) Detassazione degli utili d’impresa

3) Obbligo per le grandi aziende pubbliche a investire il 35% al Sud.