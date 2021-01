Torre del Greco – L’iniziativa del Comune di Torre del Greco in collaborazione con il consorzio Matrix.

Ieri mattina i volontari del consorzio Matrix, nell’ambito del progetto Torre Solidale promosso dall’assessore alle Politiche sociali Refuto e dal consigliere Caldarola, si sono recati nella zona mare e nelle aree di edilizia popolare, consegnando calze e doni ai ragazzi direttamente a casa loro.

“Un modo per rispondere alle esigenze della collettività – affermano l’assessore Luisa Refuto e il consigliere comunale Luigi Caldarola – in un momento in cui su tante famiglie gravano le difficoltà legate alla pandemia”.

Iniziativa lodevole, peccato però che, la figurante che interpretava la Befana, nelle foto fatte girare per pubblicizzare l’iniziativa, non indossasse la mascherina – in barba alle normative anti contagio da Covid-19 -, anche stando a stretto contatto con i bambini ed in luoghi chiusi: come ha notato, prontamente, il consigliere d’opposizione Romina Stilo che, sulla pagina Facebook del sindaco Palomba ha polemizzato dicendo: “La befana vien di notte e viene anche senza mascherina! Fate attenzione! Non si scherza coi bambini!”