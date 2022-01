Portici – Nel corso dell’incontro tra l’Amministrazione Comunale e i Dirigenti degli Istituti Scolastici Comprensivi presenti sul territorio comunale, tenutosi in data 07/01/2022, in considerazione della ripresa delle attività didattiche, sulla base delle posizioni unanime espresse, è emersa la necessità di sospendere il servizio di Refezione Scolastica Comunale sino al 28.01.2022.

Nel corso dell’incontro, si è preso atto dell’aumento esponenziale della curva dei contagi in quest’ultimo periodo anche sul territorio comunale a seguito della diffusione della nuova variante da Covid-19, denominata “Omicron”, nonché delle condizioni di isolamento e quarantena del personale docente e non e degli studenti e, quindi, delle difficoltà organizzative connesse all’attuazione delle normative vigenti in ambito scolastico.

Pertanto, si comunica che il servizio di refezione scolastica comunale è sospeso dal 10/01/2022 al 28/01/2022.