Portici – Cuomo: “Zero contagi. Vi spiego le modalita‘ con cui vengono disposti i test del Tampone”.

Ecco il comunicato integrale del sindaco di Portici, Enzo Cuomo:

“Doppio Zero Contagi in Campania e a Portici.

Secondo giorno consecutivo con nessun nuovo contagio in Campania e a Portici ZERO PERSONE CONTAGIATE ed aumentano i tamponi esitati che arrivano a 767 in totale.

Ancora una volta vanno chiarite le modalita‘ con cui vengono disposti i test del Tampone naso-faringeo ai Cittadini secondo il Protocollo del Ministero della Salute.

I tamponi vengono processati esclusivamente in Laboaratori pubblici e vengono effettuati su richiesta della UOPC per il tramite del Medico Curante alle persone che presentano sintomi riconducibili al Covid 19. Vengono sottoposti al test del tampone anche persone non sintomatiche che per il lavoro svolto sono considerati particolarmente esposti al rischio SARS COVID 19, ci si riferisce prevalentemente ad Operatori Sanitari.

Altra cosa sono i Test sierologici che da metà’ maggio tutti i Cittadini possono effettuare presso i laboratori privati autorizzati mediante presentazione di ricetta medica.

Questi risultati rappresentano la grande sinergia tra Cittadini,Polizie Municipali Forze dell’Ordine,Categorie Produttive e Commerciali ed Amministrazioni Regionali e Comunali”.