Portici – Con prenotazione accesso gratuito spiaggia delle Mortelle, Cuomo: “I rosiconi hanno fatto la loro solita brutta figura”.

Di seguito la comunicazione del sindaco di Portici Enzo Cuomo in formato integrale:

Con prenotazione è garantito l’accesso gratuitamente sulla spiaggia delle Mortelle attrezzata con docce su pedana in legno e con servizi igienici chimici.

Un grazie ai Servizi Ambiente e Risorse Mare del Comune che garantiscono il sistema di prenotazione per garantire sicurezza ai Cittadini, un grazie alla Leucopetra che oltre a garantire la pulizia degli arenili ha sistemato le docce e fornito i servizi igienici.

Nei giorni scorsi i soliti rosiconi dei Consiglieri Comunali di Minoranza avevano criticato questa scelta invitandoci a vedere come era stato fatto in altri Comuni dove non era stato attivato un sistema di prenotazione.

Ebbene tutti quei Comuni sono stati costretti a rivedere le proprie scelte a causa del gran caos che si è creato sulle spiagge con assembramenti e nessuna garanzia di distanziamento.Ancora una volta i Rosiconi hanno fatto la loro solita brutta figura.