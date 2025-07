Caivano – Caivano, aperte le iscrizioni al “Polo Millegiorni”. Servizi educativi rivolti ai bambini tra i 13 e i 36 mesi.

Il Polo Millegiorni, cuore pulsante del Parco Verde di Caivano, apre ufficialmente le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026, rivolte a bambine e bambini dai 13 ai 36 mesi. Lo spazio educativo integrativo, gratuito e di alta qualità, è attivo presso il plesso “Collodi” dell’I.C. 3 Parco Verde e accoglierà fino a 17 piccoli iscritti.







Il servizio integrativo è gestito dalla Cooperativa Il Quadrifoglio, che garantisce un ambiente sicuro, inclusivo e attento ai bisogni di ciascun bambino.

Le attività prenderanno il via a settembre 2025 e si svolgeranno al mattino, dal lunedì al venerdì, per un massimo di 4 ore giornaliere (8:30–12:30). Il programma prevede laboratori ludico-didattici mirati allo sviluppo delle competenze cognitive, motorie ed emotive: lettura, creatività, psicomotricità e stimolazione sensoriale, in un contesto accogliente e strutturato.

Tutte le informazioni dettagliate, l’avviso completo e i moduli di iscrizione sono disponibili sui siti del comune di Caivano e della Cooperativa Il Quadrifoglio:

www.cooperativailquadrifoglio.net

Il progetto, finalizzato al rilancio del territorio, è promosso da Save the Children in sinergia con le cooperative Il Quadrifoglio e L’Orsa Maggiore in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 3 “Parco Verde” e il comune di Caivano.