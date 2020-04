“Sto ricevendo tantissime denunce da parte dei cittadini pompeiani che stanno riscontrando numerose problematiche relative ai buoni spesa erogati dal Comune per chi vive una situazione di emergenza economica”, così la senatrice M5S Virginia La Mura sui disagi di questi giorni nel fare acquisti a Pompei utilizzando i voucher, dal valore complessivo di 214mila euro, spendibili presso gli esercenti alimentari del territorio.

“Il problema pare avere origine in una confusione tra i buoni spesa in questione e i ticket pasto che fornisce il datore di lavoro e che presentano vincoli maggiormente ristretti per gli acquisti e spese di commissione elevate – continua La Mura -.

Questo sta causando notevoli disagi alla cittadinanza in quanto alcuni negozi vietano l’acquisto di alimenti in offerta o i cosiddetti “prodotti in volantino”. Tutto ciò è inammissibile, sono in contatto con il commissario Giuffrè che è stato molto disponibile e che mi ha assicurato di fare immediatamente una verifica presso i centri commerciali e al quale ho chiesto di inserire al più presto sul sito del Comune l’elenco delle attività commerciali che pongono limiti agli acquisti con i buoni spesa erogati affinché i cittadini possano scegliere dove andare a comprare e siano consapevoli, anche per evitare situazioni di imbarazzo per chi già vive in condizioni precarie”, conclude La Mura.