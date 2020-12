San Giorgio a Cremano – Ecco come fare domanda per avere i buoni spesa.

sangiorgioacremano.bonuspesa.it

è online la piattaforma informatica per richiedere i bonus per la spesa alimentare e non alimentare laddove si viva un momento di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19.

I cittadini in possesso dei requisiti avranno diritto a due buoni spesa, non cumulabili e distinti fra loro, di importo variabile a secondo del numero dei componenti del nucleo familiare: uno per generi alimentari e uno per generi non alimentari.

Entrambi i bonus spesa sono spendibili esclusivamente presso attività operanti nel Comune di San Giorgio a Cremano.

Per verificare se si ha diritto ai bonus spesa del Comune di San Giorgio a Cremano è possibile verificare il possesso dei requisiti sul sito istituzionale dell’Ente.

www.e-cremano.it

scaricando l’apposito avviso pubblico.

Per le attività commerciali è possibile consultare sul sito istituzionale dell’ente www.e-cremano.it e il relativo avviso pubblico per convenzionarsi ed essere inseriti nell’elenco comunale di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa.

La procedura per la richiesta dei bonus spesa è esclusivamente on-line, non saranno accettate e prese in considerazione domande che perverranno in altre modalità (siano esse cartacee o mezzo mail). La procedura è a sportello e fino ed esaurimento dei fondi disponibili.

Tutte le domande saranno trasmesse alla Guardia di Finanza, che recentemente ha scovato e denunciato alcuni “furbetti” che sul nostro territorio avevano chiesto i precedenti buoni senza averne titolo.

I cittadini dovranno, una volta verificato il possesso dei requisiti, collegarsi alla piattaforma, accedere all’area “Adesione Cittadini”, compilare il form in tutti i campi obbligatori (compreso numero di telefono cellulare), caricare i documenti di identità richiesti, scaricare e ricaricare l’autocertificazione, compilata e firmata, sulla piattaforma.

Una volta completata la procedura, il Comune provvederà a verificare il possesso dei requisiti anagrafici e la regolare compilazione dell’autocertificazione.

Se tutto in regola con quanto prescritto dal bando provvederà ad assegnare ai cittadini richiedenti due crediti separati: un credito per BUONI SPESA ALIMENTARI e un credito per BUONI SPESA NON ALIMENTARI, spendibili separatamente ed esclusivamente presso i punti vendita sangiorgesi accreditati.

L’assegnazione dei bonus sarà comunicata ai cittadini con un SMS sul numero di telefono indicato evidenziando il credito disponibile per entrambi i canali di spesa e un PIN, personale e non cedibile, necessario per procedere agli acquisti.

Infatti il cittadino, al momento del pagamento di quanto acquistato presso gli esercizi commerciali convenzionati, dovrà comunicare all’esercente il proprio codice fiscale e/o dati anagrafici ed inserire il PIN , segreto e personale ricevuto, nel POS WEB mostrato dall’esercente all’atto del pagamento.

Il credito necessario per l’acquisto sarà quindi del tutto o parzialmente scalato e l’operazione sarà ripetibile fino all’esaurimento dello stesso credito.

Insieme all’assessore alle politiche sociali Giuseppe Giordano ed alla Giunta abbiamo messo a disposizione per questa operazione 525mila euro, di cui 175 dal bilancio comunale.

Si tratta di un investimento importante per sostenere le famiglie in difficoltà: per questo chiedo a tutti la massima responsabilità e di richiedere i buoni solo se se ne ha veramente bisogno.