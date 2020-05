Coronavirus. In Campania arriva il bonus di 2000 euro anche per tassisti, autisti e titolari NCC e scuolabus.

“Prenderemo anche altre misure di aiuto alle categorie economiche. Ci è stato posto il problema dei taxi. I taxi non hanno chiuso l’attività economica, il piano socio economico della Regione si era concentrato su quelle piccole attività che erano state chiuse, ma ci sono altre attività che non sono state chiuse, ma che in realtà non sono state chiuse ma non hanno fatto niente”, ha detto infatti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Allora, per quanto riguarda i tassisti abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo economico, per dare anche a loro i 2000 euro come alle piccole imprese. Li daremo ai tassisti, agli autisti, ai titolari NCC, auto ed autobus, ai titolari di scuolabus”.

“Abbiamo fatto un altro miracolo, pure per loro, perché ormai la Regione sembra diventata anche nell’immaginario delle persone una sorta di banca centrale europea. Ma cari amici, non è così: noi arriveremo fino a dove possiamo arrivare”, conclude.