San Giorgio a Cremano – Cari concittadini abbiamo firmato un protocollo d’intesa con l’Ordine dei Commercialisti di Napoli, finalizzato all’apertura di uno Sportello gratuito rivolto ai cittadini, per ottenere informazioni e consulenza tra l’altro su materia di tutela dei consumatori e mediazione delle piccole controversie.

Lo sportello sarà attivo da Settembre presso Villa Bruno e naturalmente vi terrò aggiornati sui giorni e orari di apertura, non appena li avremo stabiliti con i consulenti: dottori commercialisti ed esperti contabili che si interfacceranno con i cittadini.

E’ un ulteriore sostegno che mettiamo in campo per dare alle tante famiglie, ai pensionati e a tutte quelle persone che vivono momenti di difficoltà, l’opportunità di accedere in maniera gratuita, alle misure previste dai tanti decreti sull’emergenza Covid e non solo. Un modo concreto per essere vicini ai cittadini più soli.

Ringrazio il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Vincenzo Moretta e il consigliere dei commercialisti di Napoli , Vincenzo Tiby per la disponibilità mostrata verso la nostra comunità; segnale di una sinergia che, sono certo, proseguirà proficuamente anche in futuro con iniziative e attività a sostegno dei nostri concittadini.