Vico Equense – Vico Equense vola oltreoceano per far conoscere al mondo il gusto autentico della sua pizza. Dal 25 al 27 marzo 2025, la cittadina campana sarà protagonista dell’International Pizza Expo di Las Vegas, uno degli eventi più prestigiosi dedicati all’arte bianca. Un’occasione straordinaria per portare il cuore e i sapori di Vico Equense su un palcoscenico internazionale, dove la pizza diventa un linguaggio universale capace di unire tradizione e innovazione.

Orgoglio, identità, passione: questi i valori che accompagneranno la delegazione vicana nella missione di rappresentare una tradizione che affonda le radici in quasi un secolo di storia. La Pizza di Vico Equense, infatti, vanta dal 2023 il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale), che certifica il profondo legame con il territorio e la dedizione delle sue numerose pizzerie e dei maestri pizzaioli locali.







“Non è solo un viaggio, è una missione: raccontare con fierezza la nostra storia, fatta di mani esperte, ingredienti eccellenti e una cultura che affonda le radici nella vera essenza della pizza. Da Vico Equense al cuore della California, portiamo con noi il gusto autentico di casa”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.

La partecipazione all’International Pizza Expo rappresenta un’opportunità unica per far conoscere al mondo il profumo del forno a legna, il calore della tradizione e il sapore inconfondibile della vera pizza vicana. Il mondo è pronto ad assaporare la nostra eccellenza: Vico Equense è pronta a lasciare il segno.