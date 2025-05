Vico Equense – Dieci storici caseifici di Vico Equense, uniti nel nome dell’arte casearia di Vico Equense, riceveranno il marchio di Denominazione Comunale. La Città di Vico Equense, grazie anche al lavoro dell’associazione “A Vico per Cacio”, ha ufficializzato l’adesione di dieci importanti caseifici del territorio alla De.Co. “Arte Casearia di Vico”, denominazione comunale che tutela e promuove le eccellenze casearie di Vico Equense.

La De.Co. “Arte Casearia di Vico”, istituita dal Comune di Vico Equense, si propone di valorizzare i prodotti lattiero-caseari realizzati con tecniche tradizionali, garantendo un legame forte con il territorio e la sua cultura gastronomica.







I caseifici che hanno chiesto di aderire alla De.Co. sono:

Caseificio Albano Salvatore

Caseificio Bel Faito

Caseificio Fior di Sorrento

Caseificio Carbone

Caseificio Cilatte

Caseificio Guida Alfredo

Caseificio Coppola

Caseificio Starace

Caseificio La Verde Fattoria

Caseificio Fernando De Gennaro

“Questa adesione – ha dichiarato Alessandro Di Martino dell’Associazione “A Vico per Cacio” – rappresenta un traguardo significativo nel percorso di riconoscimento della nostra arte casearia, una delle più antiche e identitarie della Penisola Sorrentina e dell’area dei Monti Lattari. I caseifici che hanno deciso di sposare il progetto De.Co. sono portatori di un sapere artigiano che affonda le radici nella storia e che oggi si apre a nuove sfide di qualità e visibilità”.

I mastri casari continueranno il loro percorso con azioni di promozione, eventi e formazione, affinché il marchio De.Co. diventi simbolo di autenticità e qualità per consumatori e visitatori. “L’arte casearia è una delle espressioni più autentiche della nostra identità – ha sottolineato il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello -. La nostra Città vanta una tradizione secolare fatta di passione, competenza e amore per il territorio. Con il marchio De.Co. celebriamo l’eccellenza dei nostri mastri casari e l’impegno quotidiano di chi custodisce e tramanda antichi saperi, trasformandoli in prodotti unici e inconfondibili. Questa denominazione non è solo un sigillo di qualità, ma un atto d’amore verso la nostra storia, la nostra cultura e le nostre radici”.