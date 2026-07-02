Vico Equense – Il Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso si prepara ad accogliere gli “eventi al Chiostro”, tra gli appuntamenti più attesi di Vico d’Estate 2026. Da metà luglio fino alla fine di agosto, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia della città ospiterà un ricco cartellone di spettacoli, concerti, teatro, cabaret e incontri culturali, pensato per offrire a cittadini e visitatori un’estate all’insegna della qualità e della bellezza.

Il programma prenderà il via il 15 luglio, alle ore 20.30, con “Madre. Una conversazione, nessuna colpa, centomila donne”, con Concita De Gregorio e Melania Petriello.







Seguiranno gli appuntamenti:

– 24, 25 e 26 luglio, ore 21.00 – Vico in Jazz, direzione artistica di Pasquale De Rosa;

– 28 luglio, ore 21.00 – Vico in Jazz presenta Lorenzo Hellenger in Concerto;

– 29 luglio, ore 20.00 – Le canzoni delle emozioni, a cura del Piccolo Coro Giulia Cannavale Centro Studi Augusta Coen;

– 1 agosto, ore 21.00 – Cornuti e Contenti, di Marco Lanzuise e Luciano Saovetti;

– 2 agosto, ore 21.00 – Donne da buttare, con Rosalia Porcaro;

– 5 agosto, ore 20.00 – Il Principe Viaggiatore, dello Stabile Teatro Mio;

– 8 agosto, ore 21.00 – La prova del nove, con Maurizio Casagrande;

– 9 agosto, ore 21.00 – Mica so’ io, con Francesco Procopio;

– 11 agosto, ore 21.00 – 104 di questi giorni, dello Stabile Teatro Mio;

– 14 agosto, ore 19.00 – Follow the Sun…set, a cura di Vikonos web Radio;

– 16 agosto, ore 21.00 – Concerto dei That’s Napoli;

– 18 agosto, ore 21.00 – Stabile Teatro Mio in Hansel e Gretel;

– 21 agosto, ore 21.00 – L’onorevole, il poeta e…, con Lorenzo Flaherty;

– 27 agosto, ore 21.00 – Generazione Futuro, iniziativa dedicata ai giovani;

– 28 agosto, ore 21.00 – Cenerentola, spettacolo per bambini;

– 29 agosto, ore 21.00 – Concerto Chi tene o’ mare, con Raiz e Solis String Quartet;

– 30 agosto, ore 21.00 – Donne, con Simona Cavallari.

“Il Chiostro della SS. Trinità e Paradiso è uno dei luoghi simbolo della nostra città e siamo felici di restituirlo alla comunità attraverso un cartellone di grande qualità”, dichiara il sindaco Giuseppe Aiello. “Abbiamo voluto costruire una programmazione capace di distinguersi, puntando su artisti di primo piano, nomi autorevoli e spettacoli riconoscibili dal grande pubblico. Una scelta precisa, che nasce dalla volontà di offrire un’offerta culturale di livello, in grado di intercettare non solo i cittadini di Vico Equense, ma anche i tanti turisti che scelgono il nostro territorio durante l’estate. Crediamo che la cultura rappresenti un potente strumento di promozione e di crescita: valorizza i nostri luoghi, genera occasioni di incontro e contribuisce a rendere Vico Equense una destinazione sempre più attrattiva, dove la bellezza del patrimonio storico si unisce alla qualità degli eventi”, ha concluso il primo cittadino.

Per informazioni sul programma e per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare il numero +39 375 9349330, anche tramite WhatsApp.