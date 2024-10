Napoli – Quindicimila persone intervenute in tre giorni, duecento tra Supercar, moto, Formula, kart, un km di passione in cui via Brecce a Sant’Erasmo è stata trasformata in una piccola Montecarlo, tanta solidarietà all’ospedale pediatrico Pausilipon e tra le Associazioni di Scampia.

Un km di passione, rombo di motori e occhi sgranati, dai più grandi ai più piccini. Sono I numeri della seconda edizione del Vesuvio Motor Show che ha dato l’appuntamento ora al 2025 per una edizione ancora più ricca di appuntamenti ed eventi.







Antonio Olivieri, organizzatore dell’evento racchiude le sue emozioni: ” Portare tanti bambini a Breccia a Sant’Erasmo è una nostra piccola vittoria per una Montecarlo nella periferia di Napoli. Abbiamo sintetizzato il nostro modo di fare motorsport parlando di Sport, Supercar, Strada, Sicurezza, lavorando in partnership con l’Università Federico II grazie a convegni con I grandi ingegneri del Motorsport di Good Year, McLaren, Porsche. E ancora con la Polizia di Stato abbiamo parlato di sicurezza stradale, abbiamo presentato un’area eventi spettacolare con stuntman di auto e moto. Spettacoli gratuiti a disposizione di grandi e piccolo in un’area di grandi potenzialità di sviluppo”.

Parole cui fanno eco quelle del Sindaco Gaetano Manfredi pronunciate sabato: “Sono eventi che funzionano. Investire nelle periferie crea sviluppo” e dell’assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato che ha promesso per il prossimo anno: “Saremo co-promotori dell’evento”.

Ultima giornata all’insegna del sole a GIanturco. Tanti I bambini che hanno ammirato le esibizioni Salvatore Maraffino con il pilota istruttore Enzo Forgione e Matteo Tortolano, ospitando anche a bordo delle loro vetture giovanissimi visitatori. Dopo aver passato un pomeriggio al Pausilipon tra I ragazzi del reparto di oncologia, Alvaro Dal Farra e Marco Barzy si sono esibiti sulla pista predisposta per l’occasione con le loro moto elettriche.

E ancora i piloti trial Mario Parricelli, Prisco Pezzella. Evoluzioni accompagnate dal commento di Angelo Annunziata. Presente la Polizia di Stato con uno stand sulla sicurezza stradale. Tra I protagonisti spazio ai giovani piloti con Mattia Bucci, abruzzese 17 anni, che concorre nel Campionato Italiano GT Sprint di ACI Sport, categoria GT Cup.

Esposta nella hall del Gold Tower Lifestyle Hotel, “Motorhome” per l’occasione dell’area espositiva di via Brecce a Sant’Erasmo, la moto di Johann Zarco, pilota del team Honda LCR del MotoGp. Un respiro di MotoGp sull’edizione 2024 del Vesuvio Motorshow grazie alla partnership con Tamburrino Moto concessionaria ufficiale Honda e Honda Italia.

Vega Luxury, brand del Gruppo Marican, affermata realtà nel comparto Luxury Service, specializzata nel noleggio di auto e yacht di lusso, è main sponsor dell’evento. Area Food con “Nennella”, “Puok”, “Ciccio’s Corner” e un punto bar; la musica e le interviste di Radio Punto Zero.

ESPOSIZIONE – Ottanta le sole supercar in esposizione: Le Ferrari Purosangue, Sf 90, Roma Spider, 296 coupé e spider, 812 GTS, 488 pista, 458 Speciale; le Lamborghini Urus, Huracan, Aventador, Murcielago; le Porsche GT3 RS; un nutrito gruppo di Lancia Delta; Alfa Romeo che hanno fatto la storia di Pomigliano, la Formula3 del Team Valentino Racing che ha vinto il campionato Italiano 2022 e 2023, terza nell’Europeo 2023 con al volante Valentino Carofano. A queste da aggiungere le moto del Concessionario ufficiale Honda Luigi Tamburrino, oltre a delle due ruote speciali del mondo sportivo. Leapmotor, il nuovo elettrizzante brand del gruppo Stellantis, presenta in anteprima assoluta in Campania e tra le prime volte in Italia, i due modelli T03, la piccola utilitaria del segmento A, e C10, un grintoso SUV del segmento D. A presentare i nuovi modelli sarà Stellantis &You Napoli la storica concessionaria di Corso Meridionale

Il Vesuvio Motor Show è nato dal lavoro di una squadra di giovani professionisti: Antonio Olivieri e Gemma Buiano founders, Marco Zuppetta General Manager del Gold Tower Lifestyle Hotel, Michele Muoio e Ciro Montuoro marketing and communications managers, giovani accomunati dalla passione per i grandi eventi. “Motorhome” d’eccezione il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera perla di Napoli est della Famiglia Pugliese che incarna al meglio la filosofia dei lifestyle hotel con la cura del dettaglio, gli ambienti raffinati e sta contribuendo a ridisegnare l’area di un quartiere all’insegna dell’hospitality.

GUEST – Special Guest della manifestazione Fabio Tocco che ha creato nel 2014 il brand Che Fatica La Vita Da Bomber, community che conta oltre 3mln di follower sui social network.

SCAMPIA – Vesuvio Motor Show Tour Experience ha attraversato i luoghi simbolo dell’area vesuviana con la parata al Gold Tower Lifestyle hotel. Solidarietà negli incontri con L’Associazione il Grillo Parlante e l’Uomo ed il Legno di Scampia coinvolgendo i bambini per i corsi di guida sicura.