Fino al 29 gennaio 2023 la città di Salerno sarà illuminata dalle “Luci d’artista”.

La kermesse giunta alla sua 17^ edizione è l’occasione per accogliere, dopo gli anni della pandemia, una folla di turisti nella città campana.

Quest’anno i visitatori attraverseranno un percorso di luci che li porterà in un mondo fiabesco e mitologico: animali stupefacenti, veri e propri miti, l’antico mammut e l’araba fenice passando per l’Albero della vita e il volo delle farfalle. In tutto questo saranno immersi i turisti che affronteranno questo viaggio fantastico.