Napoli – Tramonto sul lago d’Averno, visite per gruppi.

DOMENICA 21 GIUGNO – ORE 19:00

PASSEGGIATA NEL MITO: AL TRAMONTO SULLE SPONDE DEL LAGO D’AVERNO

L’Associazione Natura Sottosopra e la Cooperativa Sire vi invitano a trascorrere una serata al tramonto tra archeologia, mito e natura lungo le sponde del lago d’Averno, alla scoperta della sua storia, della sua flora e fauna. I nostri esperti vi illustreranno le caratteristiche peculiari delle diverse specie tipiche della macchia mediterranea che crescono sulle sponde del lago e dei miti che lo hanno avvolto nei secoli. L’Averno è l’unico lago di origine interamente vulcanica, formatosi circa 4000 anni fa, ed oggi la sua avifauna, che osserveremo insieme, si presenta ricca e variegata. Il nome Averno significa, dal greco, privo di uccelli. Anticamente, infatti, le esalazioni di origine vulcanica impedivano agli animali di sorvolare il lago, alimentando la leggenda che qui fosse collocata la Porta degli Inferi. Partendo dal Lucrino, utilizzato già in epoca romana per l’allevamento di pesci, scopriremo come in questo luogo dimorava, secondo Virgilio, il culto oracolare della Sibilla, come fu in età romana parte dell’enorme complesso militare del Portus Iulis ma anche complesso termale, testimoniato dai resti del cosiddetto Tempio di Apollo.

19:00 Appuntamento all’ingresso del parcheggio “Parco dei laghi” – via Italia (strada che dal lago Lucrino conduce all’Averno) – uscita tangenziale Pozzuoli-Arcofelice.

21:30 Conclusione delle attività

Contributo organizzativo: euro 10,00 / ragazzi 10 -15 anni: euro 5,00 / gratuito under 10

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).

La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

Lunghezza: 3 kmDislivello: 0 mDifficoltà: T (Turistica).

L’escursione non presenta difficoltà tecniche sia per il dislivello che per la lunghezza del tratto da percorrere.

INFO E PRENOTAZIONI

Cooperativa SIRE

392 2863436 – cultura@sirecoop.it

Natura Sottosopra

3337750417 – info@naturasottosopra.it