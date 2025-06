Promuovere la sicurezza, la consapevolezza e la capacità di reagire in situazioni critiche: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “Sicuri di sé – Prevenire, riconoscere, reagire”, promossa dal Forum dei Giovani di Torre del Greco in collaborazione con la Protezione Civile – IRT Volontariato e con l’assessorato alle politiche giovanili. L’evento si terrà il 23 giugno 2025 alle ore 17:00 presso la sede dell’Associazione IRT, all’interno degli ex Molini Marzoli.







Il workshop sarà condotto da Gabriele Sorrentino, sociologo digitale e istruttore di autodifesa, attivo nella promozione di percorsi formativi legati alla gestione del rischio e alla difesa personale. Il corso mira a fornire strumenti semplici e immediati, senza necessità di preparazione atletica, adatti a tutti coloro che desiderano acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo, dell’ambiente circostante e delle dinamiche relazionali potenzialmente pericolose.

Durante l’incontro si affronteranno temi come la gestione delle situazioni di rischio, l’uso della comunicazione non verbale per trasmettere sicurezza, le tecniche di autodifesa personale più accessibili e funzionali, e le modalità per liberarsi da prese indesiderate. Una parte significativa sarà dedicata anche alla gestione del panico, per imparare a reagire con lucidità in contesti imprevisti. L’idea è quella di aiutare i ragazzi e le ragazze a sentirsi più forti, consapevoli e autonomi nella vita di tutti i giorni. “Sicuri di sé” non è solo un corso di autodifesa, ma un momento di crescita personale. Un’occasione per mettersi alla prova, confrontarsi, e acquisire strumenti che possono fare la differenza, anche in situazioni impreviste. «Con “Sicuri di sé” vogliamo offrire uno spazio formativo concreto, accessibile e utile a tutti. In un contesto in cui spesso si parla di sicurezza in modo astratto o allarmistico, abbiamo scelto di restituirle un significato positivo: sentirsi sicuri significa conoscere, sapere come agire, essere più consapevoli del proprio corpo e delle proprie reazioni. È un atto di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità. Ringraziamo Gabriele Sorrentino per aver accolto il nostro invito con entusiasmo e competenza, e tutte le realtà istituzionali e associative che collaborano per rendere possibile questa iniziativa» – spiega l’ufficio di presidenza del Forum guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione, sul modulo che sarà pubblicato sui social del Forum, per facilitare l’organizzazione delle attività.