Torre del Greco – Sono quasi 120 le classi delle scuole pubbliche cittadine che prenderanno parte fino a venerdì 20 dicembre alle attività previste nell’ambito del Villaggio Felice Natale, l’area realizzata all’interno del parco Salvo D’Acquisto inaugurata la scorsa settimana.

Le visite sono iniziate questa mattina, lunedì 16 dicembre, alla presenza del sindaco Luigi Mennella e dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino. Fitto il calendario stilato di concerto con gli uffici preposti e che prevedono due turni: il primo, dalle 9 alle 11.40, aperto alle primarie non a tempo prolungato; a seguire, dalle 11.40 alle 14.30, saranno accolti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria a tempo prolungato e la primaria a tempo normale. “È stato un piacere vedere la gioia stampata sui volti dei bambini che hanno preso parte alle attività previste per loro – le parole del primo cittadino – Avere deciso di investire risorse specifiche per permettere ai piccoli di avere libero accesso a queste iniziative, riteniamo sia stato importante per favorire nuovi momenti di socializzazione e divertimento per i più piccoli”.







L’amministrazione comunale ha infatti deciso di mettere a disposizione il Villaggio Felice Natale a titolo gratuito per i bambini delle scuole pubbliche cittadine primarie e dell’infanzia durante le mattinate infrasettimanali comprese tra l’apertura del villaggio e la chiusura delle scuole per il periodo natalizio. Oltre alla visita al villaggio, i piccoli partecipanti possono usufruire gratuitamente del trasporto, degli eventi e dei laboratori didattici organizzati, per un’esperienza educativa e divertente, che celebra lo spirito natalizio. Il villaggio presente al parco Salvo D’Acquisto (aperto al pubblico tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio e nei fine settimana anche la mattina) offre varie aree tematiche: la casa di Babbo Natale, Whoville-Il villaggio del Grinch, il Polo Nord con il “Polar Express”, il mondo di Harry Potter, il mondo di Willy Wonka; il laghetto incantato, il mondo di Marzapane. Previsti anche laboratori ludici e didattici (creazione di decorazioni natalizie, realizzazione della letterina di Babbo Natale, preparazione di dolci e biscotti natalizi).

Attivo per il pubblico (con gli stessi orari del villaggio) anche il vicino luna park allestito nell’area del parcheggio Palatucci.