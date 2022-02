Domenica 13 febbraio alle ore 10 e 30 torna “Quisilegge – Il Festival del Libro a Stabia”. L’appuntamento è nella sala congressi del Palazzo Reale di Quisisana di Castellammare di Stabia.

Ospite sarà il giornalista e scrittore Gigi Di Fiore. L’autore parlerà del suo “Storia del Napoli, una squadra, una città, una fede” (Utet Editore). Napoletano, Gigi Di Fiore è un giornalista e saggista, vincitore di numerosi premi per la sua attività giornalistica e letteraria.

Di Fiore con “Storia del Napoli, una squadra, una città, una fede” racconta attraverso il calcio oltre un secolo della città intrecciata con le vicende a tutto tondo (societario, sportive, economiche) della squadra. Gigi Di Fiore ricostruisce anche le vicende degli istrionici presidenti, da Achille Lauro ad Aurelio De Laurentiis, e soprattutto quella dei campioni, da Sallustro a Sívori, da Zoff a Krol, fino a Cavani, Lavezzi e Higuaín. Su tutti, naturalmente, splende la stella Maradona. Modererà l’incontro il giornalista Pierluigi Fiorenza.

Nella sala congressi di Palazzo Reale si alterneranno importanti scrittori spaziando dalla saggistica ai racconti, dalle inchieste alle ricerche storiche. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie. Per accedere all’evento sarà necessario possedere la certificazione verde (green pass rafforzato) come indicato dal decreto legge del 26 novembre 2021. Gli eventi avranno risalto anche sui social network (l’hashtag di riferimento è #QuisileggeStabia): tutte le giornate saranno trasmesse in diretta su Facebook sul canale ufficiale dell’Ente.