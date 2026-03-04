Napoli – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che ricorre l’8 marzo, Città della Scienza ha organizzato per sabato 7 marzo dalle ore 11.00, una mattinata in cui importanti scienziate napoletane, testimoni maschili e rappresentanti istituzionali, ricordano a tutte e tutti il fondamentale contributo femminile alla ricerca scientifica, tecnologica e sociale, fatto di creatività, competenza, resilienza, impegno e responsabilità civica.

Un appuntamento per celebrare l’apporto delle donne al mondo della scienza e non solo, per ribadire che innovazione, inclusione e cultura sono leve fondamentali per costruire il futuro, per avvicinare le nuove generazioni di ragazze alle discipline e carriere scientifiche.





