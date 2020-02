Torre del Greco – Pronta la seconda edizione della “Sfilata di Carnevale 2020 a Torre del Greco”.

Sfilata in maschera per le vie del centro a via S. Noto che si terrà sabato 22 febbraio dalle 10.00 alle 13.00.

Ci saranno dei premi a sorpresa: si possono iscrivere i propri bimbi con 1 euro presso i negozi Piripì Toys e Bamminopoli in via Roma fino alle ore 20,00 del 21 febbraio e fino alle ore 10,30 del 22 febbraio presso Jewel in via S. Noto.

I premi sono:

1 premio La maschera piu’ creativa;

2 premio La maschera piu’ colorata;

3 La maschera piu’romantica.

I premi a sorpresa sono offerti dall’Associazione Commercianti Torresi, un evento in collaborazione con gli amici di sempre dell’associazione Noi Minori.