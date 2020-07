Napoli – Il presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini sarà a Napoli oggi, venerdì 24 luglio alle 16.30,presso la sede dell’associazione dei lavoratori cristiani in via del Fiumicello7, per presentare il suo nuovo libro “Più giusto. Cattolici e nuove questioni sociali” edito da Scholè.

Insieme a Rossini discuteranno dei temi del volume il presidente provinciale delle Acli di Napoli, Maurizio D’Ago; Enzo Amendola, ministro agli affari europei; Marco Musella, docente universitario ed economista. L’incontro è organizzato all’interno della rassegna Acli Book, che le Acli di Napoli hanno promosso per favorire e promuovere la lettura, in particolare quella di testi riguardanti tematiche sociali.

Come pensare e agire per la giustizia sociale nell’epoca della intelligenza artificiale e della politica populista? Quali soggetti possono ridare un futuro al desiderio di maggiore uguaglianza?

Ancora oggi le questioni sociali sono il punto di equilibrio di un Paese che vuole affrontare le sfide epocali, senza che nessuno si perda. Questi i temi trattati nel volume a firma di Roberto Rossini che saranno oggetto di discussione domani.