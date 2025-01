Gli amanti dell’arte non possono non prendere parte ad uno degli eventi unici per la regione Campania.

Fino al 23 febbraio 2025 è esposto, presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il celebre dipinto “Les Demoiselles des bords de la Seine” di Gustave Courbet.

L’opera, in prestito dal Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, apre il ciclo di una serie di eposizioni di opere provenienti dai musei più famosi del mondo.