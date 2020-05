Napoli – Viaggio nelle emergenze Covid19 per il rilancio del Mezzogiorno.

Appuntamento in diretta dalla pagina FACEBOOK con ospiti ed esperti per ascoltare testimonianze nell’emergenza sanitaria, scoprire una nuova “normalità” e per immaginare come vivremo nuove esperienze culturali e turistiche, con un occhio particolare al nostro Mezzogiorno.

L’iniziativa, promossa dal Royal Social Forum, rientra nelle attività del progetto dell’itinerario delle Residenze Borboniche del Sud Italia e si propone di favorire il coinvolgimento e la partecipazione al processo di valorizzazione delle eredità culturali “borboniche” attraverso il confronto con esperienze dai territori e con testimonianze di esperti su diverse tematiche d’interesse.

Il periodo che stiamo vivendo ci richiede di interrogarci al meglio sui nuovi scenari futuri, recuperando la relazione, il senso di appartenza e di comunità. Per tali motivi il Royal Social Forum nel proporsi come spazio di partecipazione aperto a tutti, ti inviata attivamente ai live streming e ad inviarci domande, argomenti, temi di discussione che ritieni importanti.

L’avvio della “Fase 2” ha allentato le restrizioni consentendoci di muoverci più liberamente e molti italiani tra paure ed incertezze hanno ripreso ad utilizzare il trasporto pubblico.

In questo secondo appuntamento con “Obiettivo Sud” ci interroghiamo sullo stato della mobilità e sul futuro degli spostamenti dopo l’emergenza sanitaria.

Ti aspettiamo in #LiveStreaming venerdì 8 maggio alle ore 18:30 sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/sitireali

Ospite Umberto de Gregorio, Presidente di EAV – Ente Autonomo Volturno srl

Campania.

Inviaci domande, argomenti e temi di discussione che ritieni importanti. Il Royal Social Forum è uno spazio aperto a tutti.