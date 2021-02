Napoli – Nuovi appuntamenti alla scoperta di Napoli

SABATO 6 FEBBRAIO – ORE 10:30

NUOVO ITINERARIO: DAI QUARTIERI SPAGNOLI A CHIAIA

La Cooperativa Sire propone un nuovo itinerario che si snoderà dai vicoli dei Quartieri Spagnoli fino al ponte di Chiaia, svelando toponimi, storie, architetture, opere d’arte antiche e contemporanee che si incontrano tra gli slarghi inaspettati e gli stretti vicoli che costituiscono quel reticolo di strade voluto da don Pedro de Toledo per accogliere le guarnigioni militari spagnole. Parleremo della trasformazione urbanistica che la zona ha subito nel corso dei secoli, del principe di Cariati e delle sue piantagioni di gelso, delle epidemie di colera, degli antichi mestieri e della figura di Eleonora Pimentel Fonseca, che in questi luoghi visse gran parte delle sue vicende, con il percorso che terminerà a via Chiaia.

PROGRAMMA

10:30 Raduno partecipanti all’uscita della fermata “Corso Vittorio Emanuele” della Funicolare Centrale – Napoli

durata: 2 ore circa

INFO E PRENOTAZIONI392.2863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 7 FEBBRAIO – ORE 10:30

NAPOLI FUORI LE MURA

PASSEGGIANDO TRA TARSIA, PONTECORVO E VENTAGLIERI

La Cooperativa SIRE propone un itinerario in discesa che da piazza Mazzini conduce a Montesanto attraverso vicoli che oggi sono parte integrante, anche se meno nota, della città ma che sono stati in passato sentieri di collegamento tra la zona collinare e la Napoli entro le mura, ospitando per la salubrità dell’aria e la bellezza del panorama ordini monastici e famiglie nobiliari i cui nomi hanno lascito il segno nella toponomastica locale. Via Tarsia con il palazzo Spinelli, via Ventaglieri, salita Pontecorvo, sono tra i vicoli posti tra l’antica Infrascata e la Pignasecca, dove, tra frammenti di street art e scorci panoramici, edicole sacre e fondaci, scopriremo una Napoli antica, fatta di leggende, culti pagani e cristiani, che quotidianamente si rinnova.

PROGRAMMA

10:30 Raduno partecipanti a piazza Mazzini – Napoli

durata: 2 ore circa

Contributo organizzativo: euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI392.2863436 – cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it