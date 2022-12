Per le feste di Natale, Torre del Greco ai suoi abitanti ed a quelli dei comuni limitrofi propone ‘Mercatorre’.

L’appuntamento con la fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo è fissato per giorno il 18 dicembre e si appresta ad essere uno degli eventi più attesi in programma sul territorio.

Il mercato in versione natalizia in vista delle festività, aperto a tutti gli amanti del vintage e dell’archeologia, che ospiterà circa 35 espositori ed animatori. Infatti, non faranno sentire la loro mancanza gli artisti di strada che metteranno in scena veri e propri momenti di divertimento ed intrattenimento.

L’iniziativa è targata Stecca e CoBar, che accoglie la manifestazione con lo scopo di attrarre cittadini torresi e turisti sul territorio di Torre del Greco.