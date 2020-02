Napoli – Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, official partner della manifestazione, è l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì 21 febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli espositori presenti per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli, luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è collegata alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i seminari, ci saranno differenti aree che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli Running la possibilità di scoprire i segreti della Napoli City Half Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento Positano. Official Nutritional Partner della manifestazione è Ventura che avrà un’area a lei dedicata. In quello della mobilità i veicoli presentati da RRG – Renault Filiale di Napoli, official partner auto con grande attenzione all’ecosostenibilità.

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno sposato il progetto della Napoli City Half Marathon con lo stand di R’ush official partner della manifestazione. Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere, dell’ospedale Santobono, l’apecar della Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di Matteo.

Infine l’isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità in cui il testimonial diventa l’articolo 53 della Costituzione e il messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle manifestazioni (Ecco il link alla guida evento: link): dalla presentazione del Percorso alla musica dal vivo. E ancora presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle tavole rotonde sul running in Italia a cura di Runner’s World Italia

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: Rds Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom, Sebac