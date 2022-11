Anche l’estate 2023 sarà nel segno di Vasco Rossi e della musica.

Il noto cantautore italiano ha infatti reso note le date nelle quali salirà sul palco per i prossimi concerti per i quali si prevede un rapidissimo sold out.

Otto sono, al momento, le nuove date in cui si esibisce il Blasco in quattro città italiane per l’anno prossimo: si partirà dallo stadio di Bologna il 6 e 7 giugno, poi l’Olimpico di Roma il 16 e 17 giugno, il Barbera a Palermo il 22 e 23 giugno, l’Arechi di Salerno il 28 e 29 giugno 2023.