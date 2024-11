Napoli – L’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania si apre ai giovani e ai cittadini attraverso iniziative che promuovono visibilità e dialogo. Recentemente ha partecipato con uno stand informativo alla terza edizione delle “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere” a Napoli, creando uno spazio di incontro per informare il pubblico sui temi della chimica e della fisica applicati al benessere e alla vita quotidiana.

Queste attività mirano a coinvolgere maggiormente la comunità, a sensibilizzare su tematiche scientifiche di interesse pubblico e ad incoraggiare i giovani ad avvicinarsi alle professioni scientifiche. Sono state messe a disposizione della cittadinanza infatti, le competenze professionali degli iscritti all’Ordine attraverso la divulgazione scientifica, con un focus sul ruolo del Chimico e del Fisico nella tutela dell’ambiente e della salute del cittadino. Grazie alla condivisione di contributi digitali e cartacei e attraverso l’applicazione delle leggi chimiche e fisiche, sono stati anche realizzati cadeau dedicati ai più piccoli e alle famiglie.







“Crediamo profondamente nell’opportunità offerta dalla condivisione delle competenze professionali del Chimico e del Fisico in ambito sanitario, alimentare, ambientale, della bioeconomia, della sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, della transizione ecologica perché fondamentale per la sfida del futuro che vede l’umanità proiettata verso lo sviluppo tecnologico sostenibile”, sostiene la Presidente Rossella Fasulo. “Per questo collaboriamo in maniera propositiva anche alle iniziative messe in campo dal CUP, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali Napoli e Campania, di cui ho l’onore di essere vice presidente insieme ad Ottavio Lucarelli.”.

“I professionisti che operano nella nostra regione attraverso le organizzazioni istituzionali (Ordini e Collegi professionali) sono circa 150.000 – afferma il Presidente del CUP Domenico de Crescenzo – e costituiscono la linfa vitale del territorio, anche attraverso la partecipazione ad attività istituzionali. E’ importante – aggiunge – che entrino a far parte della gestione della cosa pubblica per l’enorme contributo che possono apportare. Il Comitato Unitario Permanente mette a disposizione della cittadinanza tutte le competenze professionali di ogni singolo Ordine che lo compone”.

Su questo percorso, il 23 novembre si svolgerà presso il Reinassence Hotel di Napoli l’evento su “Informazione, scienza e deontologia delle professioni”, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania. L’evento di formazione riconosce crediti formativi agli iscritti di entrambi gli ordini.