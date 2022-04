Il giorno 13 aprile, alle 17.30, presso il PAN in via dei Mille 60 a Napoli, verrà presentato il libro e il progetto scuola “L’Avventura di Simone”, in collaborazione con il Comune di Napoli.

Il libro, scritto da Fabio La Malfa con illustrazioni di Andrea Di Noi, narra la storia di Simone, un ragazzo con la sindrome di down che un giorno incontra il judo, se ne innamora fino a diventare cintura nera e poi primo insegnante tecnico con disabilità cognitiva riconosciuto dal CONI e dalla federazione di judo la FIJLKAM. La pubblicazione e successivamente il progetto nelle scuole, guidato dalla dott.ssa Nicole Maussier, puntano a far rappresentare le diversità come un’occasione di crescita collettiva e non come un ostacolo.

L’evento con il patrocinio del Comune di Napoli e del PAN avrà come relatori l’assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese, il presidente della FIJLKAM, Domenico Falcone, Simone Manfredini, protagonista del libro, l’autore Fabio La Malfa, l’olimpionico di Judo, Christian Parlati della Polizia di Stato, Benedetta Menghini, atleta e allieva del Maestro Simone. Moderatore dell’evento sarà Fabio Della Moglie, direttore di EDUCAJUDO.