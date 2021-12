Torre del Greco – Anche quest’anno, nell’ambito delle proprie iniziative sul territorio, l’associazione “La Libellula” aderisce alla Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, promuovendone i valori e individuando come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali.

In quest’ottica ha organizzato, grazie agli sponsor e unitamente ad altre realtà associative presenti sul territorio, e non solo, quali: Confesercenti, Ascom, Noi Minori, Polvere di Stelle, Cepsav, Autismo ed Aba. Torre Vesuvio Pronatura, Musicisti per Natura, Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio, Magma, Rotary Club, Rotaract Club, Croce Rossa Italiana, un evento benefico, anche di spessore natalizio, denominato “Waiting for Santa Claus Party” dove gli attori e i partecipanti tutti saranno principalmente soggetti appartenenti alla categoria dei diversamente abili, minori a rischio e a fasce disagiate in genere.

La manifestazione si articolerà in una serata unica, il 10 dicembre c.a., a partire dalle ore 18.30 presso la Tensostruttura Comunale sita alla via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Torre del Greco e consisterà in una vera e propria festa con canti, balli, esibizioni canore con la presenza di Babbo Natale e i suoi elfi, che consegnerà ai meno fortunati doni e giocattoli.

“Il sorriso di coloro che vivono un disagio rappresenta il bene più prezioso della nostra società, e se questo siamo noi a donarlo, con un piccolo gesto, ci arricchisce l’animo. Basterebbe davvero poco se quel poco è donato col cuore!”