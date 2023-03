La Bcp di Torre del Greco in campo per l’arte, la musica e la cultura: in arrivo concerti di primavera

La Banca di Credito Popolare, con sede in Torre del Greco ed ormai diramata su tutto il territorio, sostiene chi riconosce nell’arte uno strumento di sviluppo e di rilancio del territorio, con la volontà di contribuire responsabilmente alla crescita del tessuto sociale valorizzando il ricchissimo patrimonio artistico e culturale. Infatti, Bcp sostiene l’Accademia Musicale Jacopo Napoli, impegnata nella promozione delle attività musicali, tra cui i Concerti di Primavera che si svolgono al Teatro Comunale di Cava de’ Tirreni dal 31 marzo al 5 maggio. Sono 5 gli appuntamenti di altissimo livello con importanti interpreti della scena musicale internazionale ed alcuni dei migliori giovani musicisti del panorama concertistico. Clicca qui per conoscere il programma



Grazie a questa collaborazione, offriamo ai Soci BCP – iscritti al Servizio Newsletter BCP – degli abbonamenti in omaggio per la rassegna concertistica. Clicca qui per conoscere il programma Potrebbe anche interessarti:

