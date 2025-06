Caivano – L’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, emanazione della CEI, sceglie Caivano per l’Assemblea nazionale. Il presidente Galletti: “è qui che serve di più l’impresa etica”. La Segretaria Generale Brancaccio: “portiamo nelle periferie vicinanza e concretezza”. I lavori si terranno domenica 29 giugno, ospiti imprenditori, dirigenti e professionisti da tutto il Paese, ospiti della comunità di Don Patriciello.







In un momento storico in cui l’impresa responsabile è chiamata a rispondere non solo alle sfide economiche ma anche a quelle sociali e ambientali, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) ha scelto di tenere la propria Assemblea Nazionale a Caivano, simbolo di difficoltà ma anche di rinascita possibile.

Una scelta non casuale, ma profondamente voluta: stare fisicamente e idealmente nei luoghi dove l’impresa può e deve contribuire al riscatto sociale, accanto alle istituzioni e alla comunità civile. In questo spirito, il programma prevede, a partire dalle ore 9.00, l’Assemblea UCID Nazionale, seguita alle 10.00 dall’apertura dei lavori pubblici, introdotti dai saluti di Don Maurizio Patriciello, figura simbolo dell’impegno per la legalità e la dignità nella Terra dei Fuochi, che accoglierà l’associazione “a casa sua”, nella comunità di Caivano.

Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni:

Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati

Avv. Giuseppe Romano, Coordinatore di Missione ZES – Zone Economiche Speciali

Il Prefetto di Napoli, Dott. Michele Di Bari (intervento in attesa di conferma)

L’incontro sarà aperto dal Presidente Nazionale UCID Gian Luca Galletti e si concluderà con l’intervento della Segretaria Generale Stefania Brancaccio.

Alle ore 12.00, sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di San Paolo Apostolo.

“Un sentito ringraziamento a Don Maurizio Patriciello, che con generosità e coraggio ha voluto accogliere la nostra Assemblea Nazionale a Caivano, aprendoci le porte della sua comunità e testimoniando, ancora una volta, il valore dell’impegno quotidiano al fianco dei più fragili” tiene a sottolineare Gian Luca Galletti, presidente nazionale di Ucid. “Grazie alle istituzioni civili – ha proseguito – che hanno accettato il nostro invito al dialogo, riconoscendo nell’impresa responsabile un alleato fondamentale per costruire, insieme, un futuro di legalità, sviluppo sostenibile e dignità del lavoro nei territori più complessi del nostro Paese”

“Con questa Assemblea – conclude la segretaria generale Stefania Brancaccio – UCID vuole lanciare un messaggio chiaro: l’imprenditoria cattolica è pronta a fare la propria parte nei territori più complessi del Paese, contribuendo con valori, visione e responsabilità a un futuro più giusto e sostenibile”.