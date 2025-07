Gragnano – Dal 30 luglio al 13 agosto, l’inconfondibile fragranza del Panuozzo di Gragnano accompagnerà il ritiro estivo della SSC Napoli a Castel di Sangro. Per la prima volta, l’Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano sarà presente nel cuore del Villaggio del Tifoso, con uno stand dedicato alla promozione e valorizzazione del prodotto simbolo dell’identità gastronomica della Città di Gragnano.

Un’occasione unica per far conoscere e soprattutto assaporare il vero panuozzo, preparato con ingredienti selezionati, secondo la tradizione e con la passione di chi ogni giorno custodisce un sapere artigianale che si tramanda da generazioni.







«Partecipare al ritiro della SSC Napoli rappresenta per noi un’importante opportunità di promozione – dichiara Ciro Minopoli, presidente dell’Associazione Produttori Panuozzo di Gragnano –. Il nostro obiettivo è far conoscere sempre di più, anche fuori dai confini della Campania, un prodotto che è già rinomato ma che, per essere davvero compreso e apprezzato, deve essere gustato nella sua versione autentica: fragrante, artigianale, preparato con cura, rispetto per la tradizione e attenzione alla qualità. Il vero panuozzo è solo quello di Gragnano, perché racchiude un patrimonio culturale e gastronomico unico.»

«Quella di Castel di Sangro – aggiunge Ciro Minopoli – è solo la prima tappa di un percorso più ampio che l’Associazione intende intraprendere, portando il panuozzo nei grandi appuntamenti del gusto in tutta Italia. Vogliamo raccontare una storia fatta di tradizione, identità e territorio, e farla vivere attraverso un prodotto che è sinonimo di convivialità e passione.»

La partecipazione al ritiro azzurro rappresenta quindi non solo un momento di festa per i tanti tifosi presenti, ma anche un’importante vetrina per il territorio e per una specialità che continua a raccontare Gragnano con gusto e autenticità.