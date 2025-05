Alle falde del Vesuvio il 7 maggio prenderà il via la XX edizione del Giorno del Gioco; una settimana di eventi che si concluderà il 14 maggio, quando come ogni anno sarà chiusa parte della città di San Giorgio a Cremano e migliaia di bambini giocheranno in strada insieme agli adulti.

“Quest’anno – annuncia il sindaco Giorgio Zinno – per celebrare il tema scelto, che è il Cantico delle Creature di San Francesco, avremo una testimonial d’eccezione: Licia Colò, a cui durante la mattinata del 14 maggio consegneremo un Premio speciale per l’impegno costante nei confronti del rispetto verso la natura e verso l’umanità.

Questa edizione infatti intende essere un autentico inno alla bellezza della vita e alla sacralità di ogni elemento del creato.







Un tema quanto mai attuale, che ci invita a riflettere sul valore dell’equilibrio: tra uomo e natura, tra corpo e spirito, tra individuo e collettività.

Un equilibrio che, proprio attraverso il gioco, possiamo imparare a riscoprire.

E allora si parte mercoledì 7, alle 17:30 nell’Arena Villa Bruno con L’EQUILIBRIO DELLA DANZA, spettacolo carico di energia e poesia curato dalla coreografa Adele Lippolis con la partecipazione di scuole di danza e gruppi sportivi.

Proseguiremo – continua il primo cittadino – giovedì 8 alle 17.30 in Villa Falanga con la mostra interattiva “NEL CERCHIO DEL CREATO”, ideata dalle scuole cittadine. Un percorso da esplorare con i sensi, dove i più piccoli ci guideranno alla scoperta della natura attraverso il gioco e la creatività.

Il 9 maggio alle20:30 nell’Arena di Villa Vannucchi arriverà la magia della clownerie e dell’illusione con “EQUILIBRISMI MAGICI”, spettacolo della celebre coppia comica LUCCHETTINO. Un viaggio tra comicità e poesia, tra giochi di prestigio e riflessioni, per ridere e meravigliarsi insieme, nel segno dell’equilibrio tra sogno e realtà.

Il 10 maggio, sempre in Villa Vannucchi alle 19.00, sarà la volta di “Laudato sii, per una coscienza ecologica”, un appuntamento con le voci bianche che coniuga musica e responsabilità, arte e consapevolezza, invitando i più giovani a farsi portavoce di un messaggio di cura e amore per la nostra casa comune, la Terra.

L’11 maggio, in Villa Vannucchi, alle 20:30 sarà il momento de IL GRANDE EQUILIBRIO DELLE CREATURE, un suggestivo spettacolo di danza aerea e arti visive curato da Aerial District, dove le “creature” del Cantico – intese anche come i nostri bambini – ci accompagneranno in una narrazione emozionante e visionaria.

Il 12 maggio in Villa Bruno e il 13 maggio in Villa Vannucchi gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si immergeranno nella natura con DOLCETERRA, una fiaba itinerante tra i prati e gli alberi dove la compagnia Liberitutti darà voce a Madre Terra e ai suoi elementi attraverso teatro e musica.

Infine, mercoledì 14 maggio, dalle 9 alle 13, la città si mette in gioco con bambini per le strade del territorio e verrà consegnato anche il Premio Speciale a Licia Colò.

La sera invece, in Villa Vannucchi alle 20.30 chiuderemo in bellezza con “SAWA SAWA – Un vero Re”, spettacolo acrobatico e multiculturale dei Mosaico Errante, portato in scena dai formidabili Black Blues Brothers.

Sarà un’esplosione di forza, ritmo e integrazione; un ponte tra culture che trova nel gioco – conclude il sindaco sangiorgese – la lingua universale della pace e del rispetto reciproco”.