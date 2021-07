San Giorgio a Cremano – Si è spento Pino Simonetti, noto regista Rai di San Giorgio a Cremano.

Simonetti ha una lunga carriera alle spalle. E’ stato autore e regista di numerosi e noti programmi nazionali e del Tg 3; ha collaborato al Premio Troisi nel 2009, curando la sezione dedicata al Cinema, con una suggestiva mostra nella Fonderia Righetti sul costume teatrale e cinematografico, che riscosse molto successo per la qualità delle opere esposte e per l’allestimento scenografico ed è stato organizzatore di eventi e manifestazioni culturali che per anni hanno arricchito il nostro territorio.

Grande esperto di cinema e televisione, Simonetti ha iniziato la sua carriera nel teatro, proprio nella nostra città, con rappresentazioni a cui partecipavano anche i giovanissimi, all’epoca esordienti, Massimo Troisi e Lello Arena.

Successivamente ha iniziato a lavorare come regista ed è diventato amico di Franco Zeffirelli con cui si confrontava spesso. Grande studioso della storia del costume napoletano del 700 e dell’800, ha scritto diversi libri, tra cui anche una nota Collana sulle Ville vesuviane.

I funerali si svolgeranno oggi 22 luglio alle ore 17 presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova.